Індія відкрила полювання на кораблі 'тіньового флоту'

Перші три підсанкційних судна затримані місцевою береговою охороною.

Індія провела першу для себе операцію проти "тіньового флоту". Індійська берегова охорона затримала три танкери, які, за її інформацією, були причетні до контрабанди нафти.

Видання Bloomberg повідомляє, що судна були затримані 6 лютого в водах біля Мумбаї береговою охороною, яка заявила, що "розкрила міжнародну мережу контрабанди нафти", а кораблі "часто змінювали свою ідентичність".

За словами людей, обізнаних з індійською судноплавною галуззю, це перший випадок, коли Нью-Делі вживає подібних заходів. Подія сталася на тлі посилення боротьби з суднами, що перевозять підсанкційну нафту, з боку США та Європи.

Так званий тіньовий флот – це група з близько 1500 танкерів, які перевозять російську, іранську та венесуельську нафту по всьому світу. Багато танкерів "тіньового флоту" мають документацію, що не відповідає стандартам, неправильно оформлену або підроблену реєстрацію та погане технічне обслуговування, що створює ризики для безпеки в морі.

Затримання суден відбуваються також на тлі тиску Вашингтона на Нью-Делі з метою припинення імпорту російської нафти в рамках угоди про зниження імпортних тарифів для південноазіатської країни. До цього Індія заявила, що не дозволить танкерам, на які накладено санкції, розвантажуватися в її портах.

Берегова охорона не назвала судна, які вона затримала, але вони схожі на танкери Chiltern, Asphalt Star і Stellar Ruby. Всі три судна минулого року потрапили під санкції Вашингтона за зв'язки з іранською нафтовою торгівлею.

Індійські НПЗ почали відмовлятися від прийому російської нафти. На це зокрема повпиливала пропозиція від США постачати Індії натомість венесуельську нафту.

Інший важливий фактор – можливість для Нью-Делі укласти нову торговельну угоду з Вашингтоном. Якщо договір буде ухвалений, він може надовго закрити дорогу нафти з Росії до Індії.

