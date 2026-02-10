Бої у Покровську: у ДШВ розповіли, як РФ намагається розвивати подальший наступ на місто

Росіяни дедалі активніше спрямовують свою піхоту на напрямку Гришиного.

На півночі Покровська тривають боєзіткнення, ворог намагається розвивати подальший наступ на місто. Як повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, у смузі їхньої відповідальності оперативна обстановка залишається складною.

Загалом минулого тижня українські військовослужбовці знищили та поранили 386 окупантів.

"Це майже на 25% більше за попередній період", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що противник намагається розвивати подальший наступ у Покровську.

"Ворог використовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста", - повідомили у 7 ДШВ.

Крім того, накопичуючись у північно-західній частині Покровська, ворог дедалі активніше спрямовує свою піхоту на напрямку Гришиного.

"Зокрема, противник здійснює спроби штурмувати населений пункт зі східного, північного та південного напрямків, діючи малими групами та намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація біля Покровська

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики DeepState наголосили, що ситуація в районі Покровська продовжує погіршуватися. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине.

Крім того, в районі Мирнограда росіяни накопичуються на фермах на півночі. Зокрема в церкві, разом з цивільними, порушуючи норми гуманітарного права.

