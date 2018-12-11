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Вічне місто в диму: під Римом горить масштабне сміттєзвалище (відео)

19:22, 11 грудня 2018
Сміття
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Місцевих просять закривати двері і вікна, тому що дим може бути токсичним. Тим, хто має респіраторні захворювання, взагалі не радять виходити з дому. Так само просять не випускати дітей. Гасити вогонь відправили 12 пожежних команд.

Раніше на Львівщині сталася пожежа на нафтовому родовищі.

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Теги: #пожежа#сміттєзвалище#Рим