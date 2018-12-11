этот материал доступен на русском

На Львівщині сталася пожежа на нафтовому родовищі (фото)

15:08, 11 грудня 2018
Інциденти
615 0
У Львівській області горить нафтове родовище / фото lviv.dsns.gov.ua

У Дрогобицькому районі Львівської області рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла сьогодні вранці поблизу нафтовидобувної вишки.

Читайте такожУ Дніпрі сталася масштабна пожежа (фото, відео)

Як повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 11 грудня о 09:40 до рятувальників надійшла інформація про загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району, поблизу нафтовидобувної вишки.

«Станом на 13.00 горіння нафти відбувається у резервуарі ємністю 20 кубометрів. Поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий – 20 м. На даний момент рятувальники здійснюють пінну атаку аби приборкати горіння», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки.

У відомстві зазначили, що загрози для населення немає.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у Києві спалахнув цех заводу, що виробляє картонні пакування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пожежа#нафта#Львівщина