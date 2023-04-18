У дельфінарії запевняють, що ні в якому разі не здають тварин в оренду.

У одеському дельфінарії "Немо" прокоментували скандал, який розпочався через здавання тварин в оренду.

Як пише ТСН.ua, керівниця відділу маркетингу "Немо" заявила, що морські котики та інші тварини щоденно прогулюються по території готелю, дельфінарію та на прибережній частині у супроводі своїх тренерів. Вона стверджує, що блогери зустріли тварин у коридорі готелю.

"Вони пішли разом по коридору, і вже потім з'явилася ідея піти в номер. Тварини залюбки пішли разом з тренером. Для них - це щось нове, щось цікаве. Їх ніхто не змушував, не примушував. На відео це видно", - заявила представниця.

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Вона запевняє, що гості готелю часто бачать, як морські котики прогулюються коридорами, і такі прогулянки не шкодять тваринам.

"Іноді, на прогулянці, їм зустрічаються люди, для соціальних тварин - це цікаво і завжди викликає приємні емоції. Наші морські котики були народжені в дельфінарії та виросли серед людей", - сказал вона.

Скандал з орендою тварин у дельфінарії "Немо"

Дельфінарій "Немо" в Одесі потрапив у гучний скандал. Там, як виявилося, спеціально для клієнтів готелю "Немо" вирішили ввести послугу здачі тварин. Тобто, їх, і зокрема, морських котиків, можна взяти до себе в номер. Так, історія почалася з фотосесії з тваринами кількох відвідувачів готелю, які опублікували їх у соцмережах.

Український блогер Олег Машуковський вирішив виправдатися за скандальні відео з морськими котиками, через які його звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами. Він записав емоційну промову та заявив, що не хотів обурювати людей та не розраховував на таку реакцію.