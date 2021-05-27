У Куяльницькому лимані в Одеській області вода змінила колір і стала рожевою.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Залежно від того, з якої точки дивитися, можна помітити різні відтінки - від іржавого до блідо-рожевого.
Однак зміна кольору це не аномалія. Причиною може бути, наприклад, розмноження великої кількості рачків артемія або ж мікроводорості.
"Ця водорість містить пігмент каротин, відомий за забарвленням моркви або буряку. Звичайно, це красиво", - зазначив завідувач відділу українського наукового центру екології моря Олександр Гончаров
За словами науковців, зазвичай таке буває у серпні.
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