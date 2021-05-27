Зазвичай таке явище спостерігається в серпні.

У Куяльницькому лимані в Одеській області вода змінила колір і стала рожевою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Залежно від того, з якої точки дивитися, можна помітити різні відтінки - від іржавого до блідо-рожевого.

Однак зміна кольору це не аномалія. Причиною може бути, наприклад, розмноження великої кількості рачків артемія або ж мікроводорості.

"Ця водорість містить пігмент каротин, відомий за забарвленням моркви або буряку. Звичайно, це красиво", - зазначив завідувач відділу українського наукового центру екології моря Олександр Гончаров

За словами науковців, зазвичай таке буває у серпні.

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Автор: Катерина Комолова