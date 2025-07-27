Від початку червня піший маршрут став непрохідним через дивну поведінку дикої тварини.

У штаті Нью-Йорк дикий лось от уже два місяці блокує популярний піший маршрут у природному парку, який відвідують багато туристів. Про це повідомляє Associated Press.

Великий лось-самець майже увесь час лежить біля стежки Адірондак, що веде на гору Гудмана у лісовому масиві Horseshoe Lake Wild Forest. За даними Департаменту охорони навколишнього середовища, лось тримається на стежці або навколо неї поблизу вершини гори, іноді сидить, а іноді шукає їжу на невеликій ділянці навколо. Спроби виманити лося подалі від туристичного маршруту успіху не мали.

"Це дуже незвичайна поведінка. Зазвичай у цю пору року лосі спускаються на нижчі висоти, де вони переважно харчуються водною рослинністю", – розповів науковий співробітник департаменту Дейв Крамер.

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Зріст лося в холці становить близько 1,8 метра, а вага — 408 кілограмів або більше. Розмір його рогів вказує на те, що йому може бути близько чотирьох років. І це загадка, чому лось не іде геть.

Місцева влада підозрює, що тварина так поводиться через якусь хворобу. Відомо, що лосі сприйнятливі до кількох різних паразитів, які можуть призвести до їхньої смерті. Співробітники служби дикої природи нещодавно змогли підійти достатньо близько, щоб спостерігати за поведінкою лося, але очевидних ознак хвороби не виявили.

Лось не виявляв ознак агресії до людей, але чиновники вирішили про всяк випадок закрити стежку ще 6 червня. Такою вона залишається досі, вже майже два місяці. Науковці відстежують активність лося через три камери спостереження, іноді його відвідують співробітники служби охорони дикої природи.

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