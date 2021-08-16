Малюк з'явився на згарищі чотири дні тому.

Через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії міг осиротіти маленький ведмедик. Пожежники спостерігають за твариною і в разі необхідності готові звернутися до експертів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ведмедика помітили на згарищі чотири дні тому. Пожежники вважають, що він міг втратити маму у вогні або просто загубитися. За ним поки спостерігають.

Якщо припущення підтвердиться, то пожежники зв'яжуться з фахівцями з дикої природи, які допоможуть малюкові.

Лісова пожежа, від якої постраждала тварина, палає в Північній Каліфорнії майже місяць. Тисячі людей та тварин були змушені тікати від стихії.

Лісові пожежі в Каліфорнії

Масштабні лісові пожежі вирують на півночі Каліфорнії. Стихія не вщухає вже кілька днів.

Вогонь швидко поширюється через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави і сильної спеки. Вигоріла земля на площі понад 100 гектарів. Пожежі вже знищили десятки споруд і вигнали з власних будинків десятки тисяч людей.

До боротьби з вогнем залучили 5 тисяч пожежників. Місцями через сильне задимлення не видно навіть неба і Сонця.

За даними синоптиків, найближчими днями погода в регіоні буде сухою і спекотною, що швидше за все погіршить ситуацію.

За даними агентства, тритижнева лісова пожежа "Діксі" охопила гірське містечко у Північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі.

Автор: Анастасія Горбачова