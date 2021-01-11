Тварину прихистив місцевий єгер.

У Житомирі дитинча козулі гуляло містом. ЇЇ помітила перехожа, яка поспішала на роботу. Перелякана тварина пішла за нею просто у робочий кабінет.

Читайте такожУ заповіднику "Асканія-Нова" вимерли понад 180 червонокнижних журавлів, поліція почала розслідуванняПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Залишити на дорозі тварину жінка боялася, бо на неї могли напасти собаки, або ж збити машина.

Вже в офісі почали шукати, куди б прилаштувати козулю. Врешті решт, єгер Юрій Нетребенко поселив її тимчасово у вольєрі біля свого будинку.

«Козуля не боїться людей, її можна навіть погладити. Єгер припускає, що тварина досі жила в чиємусь обійсті», – говориться в сюжеті.

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Автор: УНІАН