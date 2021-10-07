Обидві тварини викинулися на берег в тому самому місці, протягом двох діб.

На аргентинський пляж одночасно викинулися два горбаті кити.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Волонтери розповіли, що обидві тварини зробили це в тому самому місці, протягом двох діб.

Першого кита знайшли на пляжі курортного міста Ла Лусіла справ Мар у 360 кілометрах від Буенос-Айреса в неділю, пише Phys.org. Це була самка горбатого кита довжиною 9,8 метра і вагою близько восьми тонн. Другий кит - самець того ж виду довжиною близько дев'яти метрів і вагою сім тонн з'явився ввечері в понеділок.

В результаті спеціальної операції китів урятували: для цього довелося вирити частину піску екскаватором, щоб допомогти знятися з мілини і зрушити назад до моря. Загалом у порятувальтунку тварин брали участь 30 осіб. Серед них були пожежники, члени берегової охорони, пляжні рятувальники і добровольці.

Морські ветеринари зазначають, що для китів це надзвичайно дивна поведінка.

Як повідомляв УНІАН, з кінця серпня в Нідерландах викинуло на берег туші десятків морських свиней, однак причина такого феномена незрозуміла.

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Автор: Олег Давигора