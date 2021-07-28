Схожа ситуація була у місті й торік.

Вулиці тайського міста Лопбурі заполонили сотні макак.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Раніше тварин підгодовували туристи біля місцевих храмів. Однак через карантинні обмеження ситуація змінилася – відтепер мавпам доводиться самостійно шукати їжу. Нерідко між тваринами спалахують справжні бійки.

Часто групи тварин вибігають на дороги, тож водіям доводиться їх обминати, шукаючи об’їзні шляхи.

Схожа ситуація була у місті й торік. Тоді місцевим мешканцям довелося підгодовувати розлючених чотирилапих, щоби ті не грабували прилеглі крамниці й не вдиралися у житлові будинки. Та все ж багатьом мавпам їжі не вистачало, їхні трупи підбирали буквально на кожній вулиці.

У 2020 році в місті нарахували понад 6 тисяч дорослих особин, але точну кількість мавп визначити владі не вдається, бо макаки швидко розмножуються.

Макаки стали справжніми містянами у Таїланді переважно через туристів, які привчили їх до легкої здобичі.

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Автор: Іван Бойко