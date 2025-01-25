Висиджування пташенят триває до місяця, а вилуплюються вони по черзі.

Українським полярникам зі станції "Академік Вернадський", яка знаходиться на острові Галіндез, вдалося зафільмувати початок народження мартинятка.

Як розповіли у Національному антарктичному науковому центрі у Facebook унікальне відео вдалося зняти біологині 29-ї УАЕ Тетяні Баглай під час роботи на сусідніх островах Троє поросят. На ньому зафіксовано початок народжування малюка домініканського мартина. Зокрема, можна побачити, як він виклював дірочку в шкаралупі, щоб з'явитися на світ.

"Зустрічай мене, Антарктико!" — неначе хоче сказати це пташеня, висовуючи свій дзьобик з яйця.

Йдеться, що відтак він розширюватиме отвір, яйце буде тріскатися, а крихітка поволі звільнятиметься від тимчасової домівки.

"Цей процес триває не одну годину", - пояснюють науковці.

Полярники розповідають, що на околицях станції "Академік Вернадський" теж народжуються мартинята. Малята вкриті густим пухом сіро-коричневого кольору та мають такі ж цяточки на голові, як на яйці.

Зазвичай пара мартинів відкладає 2-3 яйця, які оливкового кольору, розміром близько 5 см. Висиджування триває до місяця, а вилуплюються пташенята по черзі. За словами науковців, і яйцями, і дітьми опікуються обоє батьків. Зокрема, вони годують малих, і можуть продовжувати це робити навіть після того, як ті стають на крило, що відбувається приблизно через 7 тижнів після народження. Ще через півтора-два місяці вони стають повністю самостійними.

Інше зі станції "Академік Вернадський"

Раніше УНІАН повідомляв, що на острові Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський", науковцям вдалося зробити цікаве відео. На ньому можна побачити, як синьо-жовте полотнище на високому флагштоці опинилося у сяючому колі.

На тлі неба сонячні промені наче пронизують прапор, який опинився в самому центрі "чарівного" кола. Це явище називається "гало". Воно утворюється навкруг джерел світла, а в момент знімання на рівні прапора як раз сяяло Сонце.

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