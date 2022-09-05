Зранку у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі у Київській області.

Якість повітря у Києві нормалізувалася, наразі фіксується низький рівень забрудненості.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської держадміністрації.

"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 14:15 спостерігається низький рівень забрудненості", - зазначено у повідомленні.

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Зранку у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області.

У КМДА нагадують, що стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням: https://asm.kyivcity.gov.ua/, а також у міському застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві періодично спостерігається задимлення повітря у зв'язку з пожежами в області. Так, за інформацією Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

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