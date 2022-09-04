У ДСНС підкреслили, що тримають ситуацію під контролем.

У Київській області триває ліквідація двох осередків торф'яних пожеж.

Про це повідомляти Головне управління ДСНС України у Київській області.

"Рятувальники Київщини тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем", - йдеться в повідомленні.

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Так, станом на 15:00 триває ліквідація загоряння поблизу с.Соснівка Вишгородського району та поблизу с. Лісове Бучанського району.

Ситуація в Київській області:

2 вересня 2022 року на Київщині ліквідували п'ять осередків загоряння торфовище.

Зокрема, були ліквідовані: осередок пожежі в смт Димер Вишгородського району, 3 осередки в Бучанському районі (с.Червоний Ріг, смт Гостомель та м. Буча) та осередок в с. Нові Безрадичі Обухівського району.

Станом на 21: 00 тривала ліквідація осередку пожежі в с.Соснівка Вишгородського району.

У зв'язку з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян і радять для захисту від впливу забрудненого повітря залишатися вдома і закрити вікна; надягати окуляри та маску, якщо потрібно вийти на вулицю; після прогулянки приймати душ; проводити вологе прибирання хоча б один раз в день; уникати надмірної фізичної активності; тимчасово не провітрювати квартиру; пити багато води; а якщо є захворювання органів дихальної системи, то носити з собою необхідні ліки.

У Києві станом на 15:30 2 вересня нормалізувалася якість повітря: рівень забрудненості - низький.

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