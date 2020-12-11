Раніше уряд РФ виділив для розв’язання проблеми 50 мільярдів рублів.

Мешканка окупованого Криму поділилася новими фото, які доводять, що росіяни досі не вирішили проблему води на півострові. Тамтешні водойми все більше відчувають брак вологи.

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Світлини зі ставка Сонячної долини опублікувала у Twitter користувачка під ніком RoksolanaToday&КрымUA.

За її словами, запас води в озерці не можуть поповнити навіть опади. Саме звідси перекачують воду на полив, деякі шланги навіть не дістають до поверхні.

«Під ногами хрустять ракушки прісноводних молюсків. Раніше це було дно», – пояснює кримчанка.

Раніше уряд РФ виділив для розв’язання проблеми 50 мільярдів рублів.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН