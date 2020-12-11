Мешканка окупованого Криму поділилася новими фото, які доводять, що росіяни досі не вирішили проблему води на півострові. Тамтешні водойми все більше відчувають брак вологи.
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Світлини зі ставка Сонячної долини опублікувала у Twitter користувачка під ніком RoksolanaToday&КрымUA.
За її словами, запас води в озерці не можуть поповнити навіть опади. Саме звідси перекачують воду на полив, деякі шланги навіть не дістають до поверхні.
«Під ногами хрустять ракушки прісноводних молюсків. Раніше це було дно», – пояснює кримчанка.
Раніше уряд РФ виділив для розв’язання проблеми 50 мільярдів рублів.
Засуха в Криму: що відомо
- З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.
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