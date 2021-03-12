За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту лісів та запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, який встановлює заборону на спалювання сухої трави в цих зонах.

Як повідомила прес-служба офісу президента, відповідний закон Верховна Рада прийняла 19 лютого.

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Відзначається, що в Україні зростає кількість пожеж через необережне поводження з вогнем і в результаті масового сільськогосподарського спалювання сухої трави. При цьому власники та землекористувачі фактично не несуть відповідальності за порушення вимог законодавства.

"Закон, який підписав президент, встановлює заборону спалювання з порушенням встановленого порядку сухої рослинності в прибережних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм і на островах, в середовищі розмноження і на шляхах міграції тварин. За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Також закон зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності з порушенням встановленого порядку, обкошувати (з прибиранням скошеного) земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, лугів, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, в смугах відведення автомобільних і залізниць.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.

Спалювання сухої трави в Україні

В Україні складається загрозлива ситуація зі зростанням кількості пожеж і площ їх поширення, особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях через масові порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

У 2020 році на 50% в порівнянні з 2019 роком збільшилася кількість пожеж в природних екосистемах, а також збільшилася загальна площа, охоплена вогнем - в 4 рази (2020 рік - 23 тис. 791 пожежа, 69 тис. 615 га, 2019 рік - 16 тис. 36 пожеж, 17 тис. 249 га). Також сказано, що в державному лісовому фонді кількість пожеж збільшилася більш ніж в 4 рази, а Площа - в 42 рази в порівнянні з минулим роком.

Минулого року через спалювання сухої трави в Україні сталося кілька великих пожеж. Наприклад, в Житомирській області горіло майже все село.

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Автор: Ганна Нагорна