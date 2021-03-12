Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту лісів та запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, який встановлює заборону на спалювання сухої трави в цих зонах.
Як повідомила прес-служба офісу президента, відповідний закон Верховна Рада прийняла 19 лютого.
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Відзначається, що в Україні зростає кількість пожеж через необережне поводження з вогнем і в результаті масового сільськогосподарського спалювання сухої трави. При цьому власники та землекористувачі фактично не несуть відповідальності за порушення вимог законодавства.
"Закон, який підписав президент, встановлює заборону спалювання з порушенням встановленого порядку сухої рослинності в прибережних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм і на островах, в середовищі розмноження і на шляхах міграції тварин. За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Також закон зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності з порушенням встановленого порядку, обкошувати (з прибиранням скошеного) земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, лугів, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, в смугах відведення автомобільних і залізниць.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.
Спалювання сухої трави в Україні
- В Україні складається загрозлива ситуація зі зростанням кількості пожеж і площ їх поширення, особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях через масові порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
- У 2020 році на 50% в порівнянні з 2019 роком збільшилася кількість пожеж в природних екосистемах, а також збільшилася загальна площа, охоплена вогнем - в 4 рази (2020 рік - 23 тис. 791 пожежа, 69 тис. 615 га, 2019 рік - 16 тис. 36 пожеж, 17 тис. 249 га). Також сказано, що в державному лісовому фонді кількість пожеж збільшилася більш ніж в 4 рази, а Площа - в 42 рази в порівнянні з минулим роком.
Минулого року через спалювання сухої трави в Україні сталося кілька великих пожеж. Наприклад, в Житомирській області горіло майже все село.
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