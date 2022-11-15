Зеленський заявив, що треба знайти спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія своїми обстрілами спалила мільйони гектарів лісу в Україні.

Президент заявив, що війна Росії проти України спричинила екоцид, тому треба говорити про потребу негайного захисту природи.

"Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, у якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух… Це шахта "Юнком" у Донецькій області. Вона на окупованій Росією території. Затоплена вже кілька років саме через окупантів. Хоча всім у Москві відомо, яка це загроза не тільки для річок на Донеччині, а й для Азовського моря, а отже, для Чорноморського басейну. Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу", - заявив президент.

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Також Зеленський сказав, що неможливо точно порахувати обсяг забруднення атмосфери від спалених нафтобаз та інших пожеж. А ще йдеться про підірвані споруди, спалені хімічні підприємства, безліч поховань убитих тварин.

"Просто уявіть це: унаслідок російської агресії загинули 6 мільйонів свійських тварин. 6 мільйонів! Це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більшість із них – це родючі ґрунти. Були родючі ґрунти", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що минулого тижня на кліматичному саміті у Єгипті запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни. "Маємо це реалізувати", - сказав він.

Зеленський заявив, що треба знайти й спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною.

"Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, і відлуння війни ще довго зберігатиметься – у вибухах мін, які забиратимуть життя дітей і дорослих, у забрудненні води, ґрунтів та атмосфери", - підкреслив президент.

Він подякував всім країнам, які вже допомагають Україні із розмінуванням. За його словами, потрібне термінове нарощування кількості такої техніки та фахівців для цього. Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд.

"Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу", - заявив Зеленський.

Екоцид Росії в Україні: деталі

Луганщина перетворюється на один великий могильник для російських окупантів. Тіла вбитих ворогів стихійно ховаються на території регіону, а велику частину з них рашисти не забирають з поля бою. Це завдає значної шкоди екології.

Російські окупанти створили екологічну катастрофу через підриви суден, з яких витікають тони пального та прямують в дельту Дніпра.

Вчені вважають, що в Чорному морі, на території декількох країн, через військову агресію РФ вже загинули десятки тисяч дельфінів.