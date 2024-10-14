Але, ймовірно, цього буде недостатньо, щоб йти в ногу з прогнозованим зростанням температури океану.

Вчені зробили значний крок до захисту коралових рифів, успішно вивівши корали з поліпшеною стійкістю до спеки.

Новаторське дослідження, проведене лабораторією Coralassist у Ньюкаслському університеті, знаменує собою першу у світі спробу селективного розведення дорослих коралів, щоб витримувати дедалі частіші морські хвилі тепла, пише Interesting Engineering.

Хоча результати виглядають багатообіцяючими, скромне поліпшення на 1°C стійкості до спеки наголошує на нагальній необхідності радикальних глобальних дій по боротьбі зі зміною клімату для забезпечення виживання коралових рифів.

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"Ця робота показує, що селективне розведення здійсненне, але не є панацеєю, і що необхідні додаткові дослідження для максимізації результатів", - прокоментував провідний автор дослідження Ліам Лакс.

Це дослідження вивчає потенціал для збереження коралових рифів, які надзвичайно вразливі до наслідків зміни клімату.

Морські хвилі тепла вже спровокували широкомасштабне знебарвлення і загибель коралів, що призвело до значного скорочення рифів по всьому світу. Дослідники сподівалися, що розведення коралів з кращою стійкістю до спеки може допомогти цим життєво важливим екосистемам адаптуватися до потепління океанів.

Джеймс Гест, викладач екології коралових рифів в Університеті Ньюкасла, виділив кілька перешкод, як-от визначення того, скільки селективно виведених коралів необхідно ввести в дикі популяції, щоб справити істотний вплив, і забезпечення того, щоб бажані характеристики не були ослаблені під час додавання в дику природу.

Важливо, що дослідження показало, що селективне розведення для короткострокової стійкості до спеки не обов'язково забезпечує довгострокову стійкість до спеки, що передбачає, що ці риси можуть контролюватися різними генетичними факторами.

Це відкриття викликає побоювання щодо майбутніх стратегій управління. Хоча швидкі та економічно ефективні методи визначення стійких до спеки колоній коралів мають важливе значення, вкрай важливо, щоб ці методи точно прогнозували виживаність під час реальних морських хвиль тепла. Інакше зусилля з підвищення стійкості коралів шляхом селективного розведення можуть виявитися неефективними.

Незважаючи на ці складнощі, дослідження розглядається як важливий доказ концепції, що демонструє, що розведення коралів, які краще витримують тепловий стрес, можливе.

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