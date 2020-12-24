Овдовілі пінгвіни стоять разом по кілька годин і дивляться на вогні сусіднього міста.

Найзворушливіші світлини року – овдовілі пінгвіни обіймаються і милуються краєвидом. Фото виклав у своєму Instagram австралійський фотограф Тобіас Баумгернтнер.

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Кадри фотограф відзняв ще торік, але вирішив ними поділитись лише зараз — у період, коли світ бореться з пандемією і багато людей страждають від того, що не можуть бути поруч з близькими.

Ці пінгвіни, як розказали фотографу волонтери, втратили своїх партнерів і відтоді регулярно зустрічаються, щоб втішити один одного. Стоять разом по кілька годин і дивляться на вогні сусіднього міста.

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Автор: Ольга Робейко