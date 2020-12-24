Найзворушливіші світлини року – овдовілі пінгвіни обіймаються і милуються краєвидом. Фото виклав у своєму Instagram австралійський фотограф Тобіас Баумгернтнер.
Читайте такожМаленьким пінгвінам у сіднейському зоопарку влаштували різдвяні забави (відео)Знімки перемогли у міжнародному конкурсі від журналу Ocean Graphic. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Кадри фотограф відзняв ще торік, але вирішив ними поділитись лише зараз — у період, коли світ бореться з пандемією і багато людей страждають від того, що не можуть бути поруч з близькими.
Ці пінгвіни, як розказали фотографу волонтери, втратили своїх партнерів і відтоді регулярно зустрічаються, щоб втішити один одного. Стоять разом по кілька годин і дивляться на вогні сусіднього міста.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На українську антарктичну станцію раптово завітали пінгвіни (фото)
- В Іспанії пара пінгвінів-лесбійок стала батьками (відео)
- Це мило: українські дослідники в Антарктиді показали чергу пінгвінів за морепродуктами (фото)
- Понад тисяча пінгвінів опинилися в льодовій пастці в Антарктиді (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram