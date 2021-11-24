Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн.

Завдяки діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві збільшаться обсяги інвестицій у аграрний сектор економіки, підвищиться конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та її якість.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України.

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"Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу та гарантії на термін дії кредитного договору, але не більше 10 років. Основна умова - у власності та / або користуванні аграріїв має бути не більше 500 га землі, і вони мають спеціалізуватися на первинному виробництві сільськогосподарської продукції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Мінагрополітики, Фонд пропонуватиме портфельні гарантії, які банки використовуватимуть як частину основної застави. Ці гарантії надаватимуться тільки за кредитами, які надавали фінустанови, які співпрацюють з Фондом.

За словами міністра агрополітики, статутний капітал Фонду формуватиметься за рахунок коштів державного бюджету та допомоги міжнародних партнерів – сумарно близько 3 млрд грн. Діяльність цього фонду дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн.

Крім того, як йдеться в повідомленні, ЄС вже підтвердив виділення гранту в розмірі 50 млн євро на поповнення статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Фінансування агросектору:

На фінансування агросектору у проекті бюджету на 2022 рік закладено 8 млрд гривень, тоді як у бюджеті на поточний рік видатки на цю сферу становлять 4 млрд грн.

У 2022 році в Україні продовжать працювати програми підтримки вітчизняних аграріїв, які діють у поточному році, такі як: часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, здешевлення кредитів для АПК, фінансова підтримка розвитку садівництва та виноградарства, субсидії для новостворених господарств та інші.

23 листопада 2021 року Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про те, що в наступні роки переробка кукурудзи буде звільнена від великої кількості податків.

Автор: Альона Кириченко