На фінансування агросектору в проекті бюджету на 2022 рік закладено 8 млрд гривень.

У наступні роки переробка кукурудзи буде звільнена від великої кількості податок.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, в 2021 році Україна отримає урожай в обсязі 40 млн тонн, цей показник є рекордним за всю історію країни, забезпечить енергонезалежність нашої держави.

"Стратегія Мінагрополітики полягає в тому, що переробка буде звільнена від великої кількості податків. Вона отримає пільгові умови в режимі інвестиційних нянь. І в наступні роки ті, хто переробляють, будуть отримувати велику підтримку від держави", - йдеться в повідомленні.

Міністр агрополітики Роман Лещенко зазначив, що переробка кукурудзи забезпечить Україну своїм газом, своїм паливом і своїми якісними кормами, які сформують нашій державі додану вартість на десятки мільярдів доларів.

Фінансування агросектору:

На фінансування агросектору у проекті бюджету на 2022 рік закладено 8 млрд гривень, тоді як у бюджеті на поточний рік видатки на цю сферу становлять 4 млрд грн.

У 2022 році в Україні продовжать працювати програми підтримки вітчизняних аграріїв, які діють у поточному році, такі як: часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, здешевлення кредитів для АПК, фінансова підтримка розвитку садівництва та виноградарства, субсидії для новостворених господарств та інші.

Автор: Альона Кириченко