Повідомляється, що цього року українські фермери засіяли на 30 відсотків менше полів.

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації Україна може недорахуватися половини звичайного врожаю зернових.

До такого висновку прийшла американська компанія Maxar, проаналізувавши супутникові знімки.

За підрахунками Maxar, цього року українські фермери засіяли на 30 відсотків менше полів, ніж у минулому, і в результаті урожай кукурудзи може виявитися на 54% менше торішнього, а урожай соняшнику - на 40% менше.

"Посівній цього року завадили багато факторів, в тому числі те, що фермери пішли захищати свою країну, те, що фермери не могли сіяти через бої, а також дефіцит насіння", - пише Maxar.

Нагадаємо, Україна просила ЄС допомогти зі сховищами для зерна. При нинішніх низьких темпах експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10-15 млн тонн.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна і ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

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