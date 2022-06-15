До складу лінії входять представники оборонних відомств трьох країн у званні генералів.

За ініціативою Міністерства оборони Туреччини сформована "червона лінія" зв'язку з Україною і РФ для виходу з зернової кризи.

Про це повідомив глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар, передає Анадолу.

Минулого тижня Акар провів телефонні розмови з російським і українським колегами Сергієм Шойгу і Олексієм Рєзніковим. Одним з пунктів діалогу глав відомств стало виведення суховантажів із зерном з українських портів.

З ініціативи Акара була сформована "червона лінія" зв'язку, до складу якої увійшли по представнику оборонних відомств трьох країн у званні генералів. Представники України і РФ по цьому каналу можуть виходити безпосередньо на зв'язок з Туреччиною для обговорення питань щодо організації експорту українського зерна.

Нагадаємо, суховантажі з зерном не можуть покинути українські порти, що призвело до серйозної продовольчої кризи в цілій низці країн. Ситуація ускладнюється наявністю морських мін і триваючими боями в районі чорноморських портів.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня турецька влада запропонувала провести чотиристоронню зустріч у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ з приводу розблокування експорту зерна з українських морських портів.

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