При нинішніх низьких темпах експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10-15 млн тонн.

Уряди країн Європейського Союзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, заступник міністра АПК Маркіян Дмитрасевич виступив на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, де окреслив перед євродепутатами ситуацію з експортом української с/г продукції та розповів про першочергові потреби України, зумовлені блокадою морських портів.

"При нинішніх низьких темпах експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10-15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна, але на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн – решта втрачено в результаті руйнувань і тимчасової окупації. Тому у нас є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ – модульних конструкцій і поліетиленових пакетів", – підкреслив Дмитрасевич.

Він додав, що уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні таких тимчасових сховищ – як результат, це має суттєво допомогти у збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок зернових на світові ринки.

"Прискоренню експорту української продукції допоможуть функціональні фітосанітарні та ветеринарні лабораторії в Дунайському порту в Ізмаїлі, достатня кількість лабораторного обладнання на прикордонних пунктах пропуску, через які здійснюється транзит. Україна вже зробила відповідний запит до Європейської комісії", - розповів заступник міністра.

Дмитрасевич повідомив, що європейська делегація наступного тижня відвідає прикордонні пункти пропуску, щоб оцінити ситуацію з перевірками та ще більше зменшити бюрократію на кордонах для проходження експорту української с/г продукції.

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

За інформацією українських чиновників, станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, що знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про задіяні судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

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