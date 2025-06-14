Ціни на популярну ягоду в Україні нарешті пішли вниз: скільки коштує кілограм

Цього тижня ціни в Україні на полуницю знижуються. Фермерам доводиться йти на цей крок у зв'язку зі стрімким збільшенням пропозиції, тоді як попит на ягоду стриманий, а її якість не найкраща.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наприкінці минулого робочого тижня полуницю продавали в діапазоні 110-180 грн/кг ($2,65-4,34/кг), то тепер ціни знизилися до 90-160 грн/кг ($2,17-3,85/кг), що в середньому на 16% дешевше.
Водночас попри здешевлення, ціни на полуницю в Україні в середньому на 64% вищі, ніж роком раніше. При цьому учасники ринку не виключають подальшого зниження цін на ягоду вже з наступного тижня, тому що пропозиція продовжить зростати, а якість не завжди влаштовує покупців.
Ціни на полуницю в супермаркетах України
У Varus ягоду можна купити по 229,90 грн/кг.
При цьому в Сільпо ціни стартують з 209 гривень за кілограм.
Варто зазначити, що на ринках у Києві полуницю продають набагато дешевше - 130 гривень за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю. Крім того, продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки через збільшення пропозиції овоча з літніх теплиць.
При цьому дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася торішня картопля. Також українські фермери збільшили пропозицію буряка нового врожаю, але ціни на "старі" овочі рекордно високі.