Ціни на популярну ягоду в Україні нарешті пішли вниз: скільки коштує кілограм

Ціни на полуницю в середньому на 64% вищі, ніж минулого року.

Цього тижня ціни в Україні на полуницю знижуються. Фермерам доводиться йти на цей крок у зв'язку зі стрімким збільшенням пропозиції, тоді як попит на ягоду стриманий, а її якість не найкраща.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наприкінці минулого робочого тижня полуницю продавали в діапазоні 110-180 грн/кг ($2,65-4,34/кг), то тепер ціни знизилися до 90-160 грн/кг ($2,17-3,85/кг), що в середньому на 16% дешевше.

Водночас попри здешевлення, ціни на полуницю в Україні в середньому на 64% вищі, ніж роком раніше. При цьому учасники ринку не виключають подальшого зниження цін на ягоду вже з наступного тижня, тому що пропозиція продовжить зростати, а якість не завжди влаштовує покупців.

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Ціни на полуницю в супермаркетах України

У Varus ягоду можна купити по 229,90 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують з 209 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що на ринках у Києві полуницю продають набагато дешевше - 130 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю. Крім того, продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки через збільшення пропозиції овоча з літніх теплиць.

При цьому дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася торішня картопля. Також українські фермери збільшили пропозицію буряка нового врожаю, але ціни на "старі" овочі рекордно високі.

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