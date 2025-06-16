Зазначається, що також почали знижуватися ціни на деякі фрукти.

В Україні знижуються ціни на ранні овочі борщового набору, а саме на картоплю, моркву і буряк. Винятком стала лише білокачанна капуста, яка подорожчала через різке скорочення пропозиції.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що капуста за тиждень підскочила з 13-15 гривень за кілограм до 18-22. Що стосується картоплі, то нижня цінова межа знизилася з 28 до 15 гривень за кілограм. Зі свого боку морква подешевшала з 50-60 до 35-40 грн/кг, а буряк - 40-45 до 30-38 грн/кг.

При цьому продовжують знижуватися оптові ціни на тепличний огірок з 25-50 до 15-38 грн/кг. Водночас солодкий перець зріс у ціні - з 100-130 до 160-190 грн/кг. Броколі подешевшала з 70-90 до 65-80 грн/кг, а цвітна капуста трохи подорожчала з 30-40 до 35-45 грн/кг.

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Продовжили знижуватися ціни на зелень. Так, кріп подешевшав з 50-80 до 40-50 грн/кг, петрушка - з 150-180 до 80-95 грн/кг, а зелена цибуля - з 120-150 до 100-120 грн/кг. При цьому коридор цін на спаржу звузився. Якщо тижнем раніше її продавали по 200-450 грн/кг, то минулого тижня - по 250-280 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті знижуються ціни на полуницю. Так, ягоду віддавали по 110-170 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни вона коштувала 120-180 грн/кг. Також вкотре подешевшала груша з 90-110 до 85-100 грн/кг. Дешевше продавався абрикос - по 80-120 грн/кг, хоча тижнем раніше фрукт віддавали по 120-140 грн/кг.

Ціни на черешню все ще високі - 120-280 гривень за кілограм. Крім того, на ринку з'явилася перша чорна смородина. Ціни на ягоду перебувають у діапазоні 75-250 грн/кг. Також фермери почали продавати нектарин за ціною в діапазоні від 70 до 120 гривень за кілограм.

Українська підприємиця і блогерка Софія Ванівська порівняла ціни на продуктив Польщі та Україні. Результат експерименту шокував дівчину.

Вона відвідала в Польщі супермаркет мережі Lidl, а в Україні - "Сільпо". Виявилося, що деякі продукти все ж дорожчі в українських магазинах.

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