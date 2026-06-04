В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: скільки коштує тепер

Капусту нового врожаю відвантажують у середньому на 16% дешевше, ніж на початку червня 2025 року.

В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю – в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Тенденцію зниження цін у цьому сегменті галузеві пов’язують із сезонним збільшенням пропозиції цих овочів із місцевих господарств. Водночас темпи реалізації в цьому сегменті ринку залишаються доволі стриманими.

За словами експертів, причин зниження цін на цю продукцію декілька. По-перше, після періоду сильних дощів із грозами та градом погода практично на всій території країни стабілізувалася, на тлі чого збільшилися обсяги пропозиції капусти врожаю 2026 року на внутрішньому ринку. По-друге, якість цієї продукції не завжди задовольняє кінцевого споживача, що також провокує зниження цін у цьому сегменті.

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"У підсумку, станом на сьогодні більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 11–18 грн/кг (0,25–0,41 дол/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше", - ідеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що наразі капусту нового врожаю на українському ринку вже відвантажують у середньому на 16% дешевше, ніж на початку червня 2025 року.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У Varus овоч продають по 18,90 грн/кг.

При цьому в АТБ капусту можна купити по 18,95 грн/кг.

Водночас в "Сільпо" ціни стартують від 15 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні вперше з початку року вартість вітчизняної молодої картоплі на ринку опустилася нижче за вартість імпортного овоча. Так, молода картопля з-за кордону коштує в середньому 45 грн/кг, тоді як українська картопля – 42 грн/кг.

Директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига пояснив, що суттєва різниця в вартості української та закордонної картоплі пояснюється, головним чином, сезонністю вирощування овоча.

Наприкінці травня в Україні пішли вгору гуртові ціни на моркву – до 17–25 грн/кг – тоді як тижнем раніше її вартість не перевищувала 20 грн/кг. Проте попри здорожчання, морква все ще залишається значно дешевшою, ніж минулого сезону.

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