В Україні за рік значно зросли ціни на вершкове масло

З початку місяця український ринок молока зберігає стабільність.

У порівнянні з попереднім місяцем ціни на вершкове масло в Україні збільшилися несуттєво – зростання склало лише 2%. Водночас, за рік популярний продукт зріс у ціні на 73%. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Дещо подорожчали вершки – за місяць зростання цін становило 6%.

Середня ціна кефіру жирністю 2,5% за місяць практично не змінилась. Те саме стосується сметани жирністю 15%. У той же час, трохи зросли ціни на голландський сир (+3%).

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"‎З початку травня 2025 року український ринок молока зберігає стабільність. Середні закупівельні ціни тримаються майже на одному рівні вже другий місяць поспіль. Коливання цін на прилавках становить 1-6% залежно від продукції"‎, – кажуть фахівці УКАБ.

Спеціалісти зазначають, що експорт молочних продуктів залишається на стабільно високому рівні. За перші чотири місяці цього року вдалося експортувати продуктів на суму 120,4 млн доларів. Це на 66% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Ціни на соняшникову олію в Україні зросли за місяць на 2% – до 76,7 гривні за 850 мл. Зростання за рік склало 30%. Найбільшу ціну на популярний продукт в 2025 році фіксували у березні.

Також стало відомо, що в нашій країні стрімко дорожчає сало. Середня ціна популярного продукту в цьому місяці становила понад 238 гривень за кілограм, тоді як місяцем раніше продукт можна було купити за 236,77 гривні.

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