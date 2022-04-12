Українські виробники змушені знижувати ціну на цибулю через збільшення поставок цієї продукції з Польщі та Нідерландів.
Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.
"На сьогодні цибулю з місцевих господарств пропонують за ціною 10-14 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня. При цьому більшість операторів ринку відзначають, що практично 80% даної продукції на внутрішньому ринку країни – це імпортний товар. Оскільки на сьогодні основні запаси даного овоча зосереджені в південних областях країни, які через постійні бойові дії не можуть відвантажувати дану продукцію в інші регіони", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, за словами самих виробників, якість ріпчастої цибулі в сховищах продовжує стрімко погіршуватися, що своєю чергою може привести до подальшого зниження відпускних цін в даному сегменті.
"Попри здешевлення ріпчастої цибулі, на сьогодні дана продукція в Україні коштує в середньому в 2,9 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Таку цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють розривом логістичних ланцюжків на більшій частині території країни, що значно ускладнює постачання ріпчастої цибулі не тільки всередині країни, а й імпортної продукції", - зазначили експерти.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії спостерігається значне зростання цін майже на всі продовольчі товари. У Держпродспоживслужбі назвали продукти, які подорожчали.
Раніше Держспоживслужба запровадила щоденний моніторинг за встановленням суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на соціально значущі товари. Йдеться про близько 30 видів продукції.