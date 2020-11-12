Проти продажу української землі виступають 43% громадян.

Думка суспільства щодо ринку землі в Україні цього року розділилася-прихильників продажу землі серед українців майже стільки ж, скільки противників.

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Про це на прес-конференції сказав аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, посилаючись на всеукраїнське соцопитування, проведене в серпні 2020 року.

"Станом на середину серпня громадська думка щодо купівлі-продажу землі була розділена: з одного боку, 43% респондентів впевнені, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу. З іншого - 44% респондентів допускають купівлю-продаж землі, але думка серед цієї групи також розділена", - сказав він.

Що хочуть українці від ринку землі

Зокрема, 19% респондентів вважають, що землю можна продавати лише в тому випадку, якщо покупці не будуть іноземними громадянами. Ще 11% вважають, що ринок землі можна відкривати тільки з обмеженням на величину площі землі одній людині або фірмі. 9% вважають, що землю можна продавати, якщо буде закріплена мінімальна ціна, і ще 4% респондентів впевнені, що продаж землі повинен відбуватися вільно і без обмежень. Вагалися з відповіддю 13% громадян.

"Динаміка по роках показує, що громадяни стали більш обережними в оцінках. Зросла кількість тих, хто вважає, що земля не може бути об'єктом продажу, і знизилася кількість тих, хто вважає, що земля може продаватися за певних умов",- сказав аналітик.

Бурковський зазначив, що відповіді українців в опитуванні за серпень цього року змінилися в порівнянні з результатами опитування, проведеного в липні 2019 року, - тоді закон про ринок землі ще не був прийнятий, хоча відповідна реформа була анонсована.

Всеукраїнське дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022 респонденти віком від 18 років методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що представляє доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Що цьому передувало

28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

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Автор: Ганна Нагорна