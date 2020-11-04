Абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Більша частина, а саме 61,2% опитаних українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на результати опитування Центра Разумкова.

"Якби найближчої до опитування неділі відбувався референдум з питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то майже три чверті опитаних (71,3%) взяли б участь у такому референдумі, не взяли б участі 15,5%, решта опитаних не визначилися з відповіддю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (61,2% усіх опитаних або 69,7% тих, хто взяв би участь у референдумі).

"23,1% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,7% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю", - йдеться у прес-релізі.

Автори дослідження зазначають, що підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення змінилася незначною мірою у порівнянні з жовтнем 2019 року, коли за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.

Довідка

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова, під час якого було опитано 1209 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

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Автор: УНІАН