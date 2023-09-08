Кабінет міністрів ухвалив постанову про залучення українських портів на річці Дунай до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії. Як повідомила прес-служба уряду, ініціатива Grain from Ukraine відтепер стосуватиметься і дунайських портів України.
"Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що станом на зараз у межах жнивної кампанії в Україні зібрано 34 мільйона тонн врожаю. Зокрема 22 млн тонн пшениці. При цьому внутрішня потреба, за його словами, становить 6-7 млн тонн на рік.
Експорт зерна з України: спроби РФ заблокувати поставки
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, у рамках якої українське продовольство експортується до країн Африки та Азії. Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу у продовольстві в середньому для 90 тис. осіб.
22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем.
17 листопада "зернова ініціатива" була продовжена ще на 120 днів, а потім ще кілька разів. Водночас Росія протягом усього часу чинила перешкоди реалізації ініціативи. Зокрема, восени минулого року Росія блокувала під різними приводами інспекції суден в Босфорі, що призводило до мільйонних збитків вантажовласників.
В середині липня Росія відмовилась продовжувати участь в "зерновій угоді". Після цього окупанти вдались до обстрілів української портової інфраструктури, аби її понівечити та не дати Україні продовжувати морський експорт без їхньої на те згоди.