За словами українського міністра агрополітики, Україна зацікавлена у створенні логістичного проекту і готова розглядати деталі.

Нігерія запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна і продуктів харчування.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це заявив український міністр агрополітики Микола Сольський за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія Джеффрі Онйеамамом та міністром сільського господарства та розвитку села Нігерії Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Зазначається, що сторони обговорили можливості співпраці та розширення торговельних відносин між країнами, зокрема, створення логістичного хабу для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

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"Україна зацікавлена у створенні такого логістичного проекту і готова розглядати деталі", - підкреслив Сольський.

Експорт під час війни:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

У грудні 2022 року Україна вийшла на нові ринки експорту.

За підсумками 2022 року в умовах війни український бізнес експортував товарів на 44,1 млрд доларів і вагою 99,8 млн тонн.

Україна і Сенегал уклали меморандум про взаєморозуміння між країнами в аграрній сфері. Документ передбачає розвиток двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, співробітництво у сфері наукових досліджень, інвестування, а також взаємовідносин державних установ і приватних організацій.

Міністр агрополітики Микола Сольський зазначив, що Україна готова збільшувати обсяги експорту сільськогосподарської продукції та готова розглянути можливість реалізації нових логістичних проектів у Сенегалі. Зокрема, йдеться про можливість зберігання українського зерна в так званих зернових хабах.

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