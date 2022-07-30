У разі конфіскації вантажу Україна готова вести переговори з Бейрутом щодо умов його передачі Лівану.

Прокуратура Лівану затримала сирійське судно "Лаодікея", яке перевозило вкрадене росіянами українське зерно.

Як повідомляє Lebanese Broadcasting Corporation (LBCI), Посольство України в Лівані домоглося затримання корабля на 72 години.

Прокуратура прийняла відповідне рішення, йде розслідування.

Раніше Reuters повідомляло, що, за інформацією посольства України в Бейруті, суд в Україні виніс постанову про арешт сирійського судна і вантажу на ньому після розслідування.

У заяві для агентства посольство додало, що в разі конфіскації вантажу Україна готова вести переговори з Бейрутом щодо умов його передачі Лівану.

Міністр закордонних справ Лівану Абдулла Бу Хабіб у коментарі BBC повідомив, що Ліван отримав попередження від низки західних країн після прибуття "Лаодікеї" у порт Тріполі з 5000 тоннами ячменю і 5000 тоннами борошна на борту.

Вантаж, як передбачається, був вивезений з українських складів на захоплених росіянами територіях.

За словами міністра, відповідні органи Лівану наразі оглядають судно.

Як писав УНІАН, раніше посол України в Бейруті Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівану Мішелем Ауном і попросив з'ясувати обставини перебування в ліванських територіальних водах цього сирійського судна.

Посольство Росії в Лівані заявило, що нібито звинувачення в крадіжці зерна були "помилковими і безпідставними".

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