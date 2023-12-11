Росіяни підробляють документи, що свідчать про російське походження продукції, яку потім експортують.

За офіційними даними Кремля, російські фермери збирають рекордні врожаї зернових. Але за такими показниками "небувалого врожаю" може бути прихована агропродукція з окупованих територій України, пише The Guardian.

Українські чиновники та експерти стверджують, що сприятливі умови не є достатньою причиною високою врожаю у РФ. За їхніми словами, українське зерно експортується під виглядом російського.

"Окупаційна влада грабує українське зерно... не для військових операцій чи задоволення потреб населення, а з корисливою метою і з мотивів особистої незаконної наживи", – пише видання з посиланням на заяву прокуратури в одній зі справ проти підозрюваного колаборанта.

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За словами прокурорів і свідка, фермерські господарства переходять під окупаційний контроль у жорстокий спосіб, а виробництво зерна нібито переходить до російських компаній, зокрема пов'язаних з оточенням президента РФ Володимира Путіна.

Радник президента України і заступник голови міжвідомчої групи Task Force UA Владислав Власюк відзначає, що росіяни мають просту "бізнес-модель" на окупованій території України. Вони збирають усе зерно, яке можуть, і відправляють його переважно суходолом до Росії. Далі росіяни підробляють документи, що свідчать про російське походження продукції, яку потім експортують. Основні ринки збуту – Близький Схід та Африка.

ЗМІ пише, що більше п'ятої частини з 29 мільйонів тонн зерна, які очікуються від останнього врожаю в Україні, не вистачає. Близько 5 мільйонів тонн могли бути вкрадені росіянами, а решта – втрачена внаслідок війни.

За свідченнями з окупованої території, росіяни та їхні колаборанти застосовували силу для конфіскації фермерських господарств українців.

Водночас колишній народний депутат України і колаборант Володимир Сальдо створив нову компанію для торгівлі херсонським зерном, йдеться в одному із кримінальних проваджень.

Журналісти підкреслюють, що через посередника компанія продавала зерно одному з найбільших сільськогосподарських конгломератів Росії – United Grain. Мажоритарним власником конгломерату є російська держава. Але у 2020 році дві особи, наближені до Путіна, придбали чверть його акцій через холдингову компанію.

"Водночас ззахідні держави уникають запровадження тотальних обмежень на російський експорт продовольства, як це було зроблено з іншими товарами, такими як нафта", – вказує видання.

Експорт Росією українського зерна

У квітні 2022 року в Росії офіційно "дозволили" красти зерно з Херсонщини. Депутати РФ майже одноголосно схвалили мародерське рішення. Більшість країн відмовляються купувати таку агропродукцію, однак РФ знайшла покупців.

Раніше УНІАН писав, що Росія домовилася з Китаєм про постачання 70 мільйонів тонн зерна протягом 12 років. Очевидно, що частина з цього обсягу була вкрадена з тимчасово окупованих територій України.

Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз виробництва у 2023 році врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн. Показник переглянули завдяки рекордній врожайності саме зернових.

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