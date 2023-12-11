За офіційними даними Кремля, російські фермери збирають рекордні врожаї зернових. Але за такими показниками "небувалого врожаю" може бути прихована агропродукція з окупованих територій України, пише The Guardian.
Українські чиновники та експерти стверджують, що сприятливі умови не є достатньою причиною високою врожаю у РФ. За їхніми словами, українське зерно експортується під виглядом російського.
"Окупаційна влада грабує українське зерно... не для військових операцій чи задоволення потреб населення, а з корисливою метою і з мотивів особистої незаконної наживи", – пише видання з посиланням на заяву прокуратури в одній зі справ проти підозрюваного колаборанта.
За словами прокурорів і свідка, фермерські господарства переходять під окупаційний контроль у жорстокий спосіб, а виробництво зерна нібито переходить до російських компаній, зокрема пов'язаних з оточенням президента РФ Володимира Путіна.
Радник президента України і заступник голови міжвідомчої групи Task Force UA Владислав Власюк відзначає, що росіяни мають просту "бізнес-модель" на окупованій території України. Вони збирають усе зерно, яке можуть, і відправляють його переважно суходолом до Росії. Далі росіяни підробляють документи, що свідчать про російське походження продукції, яку потім експортують. Основні ринки збуту – Близький Схід та Африка.
ЗМІ пише, що більше п'ятої частини з 29 мільйонів тонн зерна, які очікуються від останнього врожаю в Україні, не вистачає. Близько 5 мільйонів тонн могли бути вкрадені росіянами, а решта – втрачена внаслідок війни.
За свідченнями з окупованої території, росіяни та їхні колаборанти застосовували силу для конфіскації фермерських господарств українців.
Водночас колишній народний депутат України і колаборант Володимир Сальдо створив нову компанію для торгівлі херсонським зерном, йдеться в одному із кримінальних проваджень.
Журналісти підкреслюють, що через посередника компанія продавала зерно одному з найбільших сільськогосподарських конгломератів Росії – United Grain. Мажоритарним власником конгломерату є російська держава. Але у 2020 році дві особи, наближені до Путіна, придбали чверть його акцій через холдингову компанію.
"Водночас ззахідні держави уникають запровадження тотальних обмежень на російський експорт продовольства, як це було зроблено з іншими товарами, такими як нафта", – вказує видання.
Експорт Росією українського зерна
У квітні 2022 року в Росії офіційно "дозволили" красти зерно з Херсонщини. Депутати РФ майже одноголосно схвалили мародерське рішення. Більшість країн відмовляються купувати таку агропродукцію, однак РФ знайшла покупців.
Раніше УНІАН писав, що Росія домовилася з Китаєм про постачання 70 мільйонів тонн зерна протягом 12 років. Очевидно, що частина з цього обсягу була вкрадена з тимчасово окупованих територій України.
Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз виробництва у 2023 році врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн. Показник переглянули завдяки рекордній врожайності саме зернових.