Контракт підписаний на 2,5 трлн рублів (25,7 млрд доларів).

Росія домовилася з Китаєм про постачання 70 мільйонів тонн зерна протягом 12 років. Очевидно, що частина з цього обсягу була вкрадена з тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє російське видання ТАСС, про це повідомив глава ініціативи "Новий сухопутний зерновий коридор" Карен Овсепян, зазначивши при цьому, що вони "абсолютно точно з лишком" зможуть замістити випали обсяги українського експорту за рахунок Сибіру та Далекого Сходу.

"Сьогодні ми підписали один з найбільших в історії Росії і Китаю контрактів майже на 2,5 трлн рублів (25,7 млрд доларів) на 70 млн тонн на 12 років поставки зернових, зернобобових, олійних вантажів", — сказав він.

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Крадіжка українського зерна росіянами

Протягом повномасштабної війни проти України Росія регулярно краде українське зерно з тимчасово окупованих територій та намагається продати його на міжнародні ринки, видаючи за своє.

У квітні 2022 року в Росії офіційно "дозволили" красти зерно з Херсонщини. Депутати РФ майже одноголосно схвалили мародерське рішення.

Більшість країн відмовляються купувати це зерно. Кремль постачає вкрадену в Україні пшеницю до Сирії. Також окупанти намагаються продати зерно і постраждалим від посухи країнам Африки.

У липні 2023 року повідомлялося про те, що Росія продовжує красти українське зерно. Зерно залишається основним товаром, який окупанти вивозять з України.

Влітку 2023 року стало відомо, що в Росії почалися серйозні проблеми з експортом зерна через те, що її порти переповнені. Вона почала активно фрахтувати судна у невеликих судновласників, з якими великі трейдери не працюють.

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