Новий караван з зерном складається з трьох суден.

З українських портів вийшов черговий караван суден із зерном.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

"В рамках відвантаження зерна, завершивши підготовку в українських портах, станом на ранок вийшли ще 3 судна", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі.

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