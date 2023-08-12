Умови та ціни у різних судновласників відрізняються.

На тлі того, що Росія заблокувала роботу зернового коридору, по якому здійснювався експорт українського зерна, Дунайське пароплавство виставляє на Prozorro послуги з перевезення зернових.

Як повідомляє прес-служба компанії, на торги представлений ще не законтрактований фрахт на жовтень. Аукціони заплановані на 18 серпня. Велика частина флоту працює за довгостроковими контрактами, але частково вони присутні і на спотовому ринку. Умови та ціни у різних судновласників відрізняються

"Поки на споті панує турбулентність. Умови та ціни у різних судновласників відрізняються. УДП дотримується принципів відкритості та прозорості, тому за певних умов використовує Prozorro як інструмент визначення об'єктивної ринкової ставки фрахту. На волатильному ринку це індикатор для формування цін", - сказано в повідомленні УДП.

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Кожен лот - це баржа, яка в складі каравану доставляється в порт Констанца. Лоти сформовані таким чином, щоб підвищити рівень конкуренції і забезпечити доступ до фрахту якомога більшій кількості.

Експорт зерна з України

31 липня 2023 року Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії.

9 серпня 2023 року повідомлялося про те, що Ердоган хоче відродити і розширити "зернову" угоду.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що є країна, яка може переконати Кремль повернутися до зернової угоди.

12 серпня 2023 року представник Військово-Морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук заявив про відкритті реєстрації на прохід по тимчасових коридорах для торгових суден у Чорному морі. У ВМС зазначили, що зараз подробиці цього заходу розкривати ще не можна.

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