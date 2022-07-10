Зазначається, що за прогнозами ООН, унаслідок війни Росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб.

Російські ЗМІ безпідставно звинувачують Україну у спричиненні світової продовольчої кризи, при цьому посилаючись на дані ООН.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Телеграмі.

Зазначається, що за прогнозами ООН, унаслідок війни Росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб.

Тим часом пропаганда РФ транслює думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через розв'язану повномасштабну війну РФ в Україні, а нібито через блокування Україною експортних шляхів.

У Кремлі заявляють, що буцімто готові до діалогу і хочуть розв'язати продовольче питання "максимально швидко та безболісно". Та водночас з цими заявами збройні сили РФ знищують елеватори з українським зерном, блокують порти та підпалюють поля фермерів, щоб підірвати продовольчу безпеку. Також окупанти продовжують красти й вивозити українське зерно з тимчасово захоплених територій України.

"Продовольча криза - це ще один російський важіль шантажу, який потрібен їм, щоб впливати на країни, незалежні від енергоресурсів РФ. Таким чином, рашисти створили глобальну проблему, в якій намагаються звинуватити Україну, тероризуючи цивілізований світ", - наголосили в ЦПД.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без аграрного експорту з України десятки країн вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. Він закликав світ тиснути на Росію для зупинення агресії, наслідків якої зазнає не тільки Україна.

Напередодні стало відомо, що завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з’явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна.

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