Місцеві жителі повідомили, що загарбники крім баржі забрали суховантаж.

Російські окупанти вкрали в Херсоні найвідомішу в Україні баржу. На ній щороку перевозили кавуни до Києва.

Про це повідомили в одному з херсонських Telegram-каналів.

"В акваторії Дніпра помічена діяльність російських військових. Вони викрали два судна на Нібулоні (суховантаж або баржа) і транспортують його буксирами в напрямку Херсона", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих жителів, баржу переганяють у бік Антонівського мосту.

При цьому наголошується, що це та сама баржа, на якій на початку серпня щорічно з Херсонської області відправляли кавуни до Києва.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один-смугастий Херсонський. Солодкий вантаж везла баржа NBL-003 з буксиром"Нодарі Чантурія".

Торік фермери вростили стільки кавунів, що частину врожаю в селі Михайлівка Херсонської області фермери просто знищили.

Перевезення херсонських кавунів по Дніпру вже стало традицією і довгоочікуваною подією для столиці. Вперше баржа з кавунами вирушила до Києва в 2017 році.

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