Кабінет Міністрів удосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств в Україні та збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Разом з тим, загальна сума не перевищує 100 000 гривень на одне господарство. Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку по залученню дешевих ресурсів для розвитку і становлення фермерських господарств", - написав він.
Держбюджет-2021 і АПК
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.
- 29 грудня 2020 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив про те, що вітчизняні аграрії отримають всі 4 млрд грн, які були передбачені в Державному бюджеті на 2020 рік на підтримку галузі.
- 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів обмежив максимальний розмір фінансової допомоги аграріям за програмою компенсацій за покупку сільгосптехніки.
- Перелік сільгосптехніки, за покупку якої покладена часткова компенсація за програмою державної підтримки АПК, налічує понад 15 тис.одиниць.
- 7 квітня Кабмін розширив державну фінансову підтримку аграріїв в поточному році на ряд нових напрямків, у тому числі страхування посівів і компенсації за втрачений урожай. З існуючої програми допомоги АПК обсягом 4,7 млрд грн на нові напрямки планується виділити 500 млн грн.
- 16 квітня 2021 року Мінекономіки визначилося з компенсацією аграріям за купівлю сільгосптехніки.
- 20 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Мінекономіки виплатить аграріям компенсацію за відсотки за кредитами.
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