При цьому загальна сума субсидії не повинна перевищувати 100 тисяч гривень.

Кабінет Міністрів удосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств в Україні та збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Разом з тим, загальна сума не перевищує 100 000 гривень на одне господарство. Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку по залученню дешевих ресурсів для розвитку і становлення фермерських господарств", - написав він.

Держбюджет-2021 і АПК

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Автор: Дмитро Шварц