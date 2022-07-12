Завдяки експорту "Шляхами солідарності" Україна отримує вкрай необхідні доходи, зазначили в Євросоюзі.

Україна експортувала через "Шляхи солідарності" майже 6 млн тонн агропродукції.

Про це повідомила прес-служба Представництва Європейського Союзу в Україні.

"Наші "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС працюють над усуненням затримок із поставками українського зерна та покращенням імпортних та експортних потоків. Від їхнього створення у квітні, "Шляхи солідарності" вже допомогли Україні експортувати 5,8 млн тонн, приносячи вкрай необхідні доходи для України та дозволяючи зерну дістатися тих, хто його потребує", - йдеться в повідомленні.

Також в Представництві зазначили, що завдяки "Шляхам солідарності" в червні було подвоєно обсяг експорту - майже 2,5 млн тонн.

Разом з тим вони надали технічну підтримку Україні, Молдові та країнам ЄС для полегшення й прискорення процедур та усунення ускладнень на кордоні. А також призвели до підписання угод про вантажні перевезення з Україною та Молдовою 29 червня 2022 року для подальшого полегшення транзиту та перевезень між країнами.

Нагадаємо, 12 травня Європейська Комісія повідомила, що відкриває "Шляхи солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що це маршрути, які дозволять прискорити експорт і роботу митниць між Україною та країнами ЄС. Аби прискорити логістику, Єврокомісія також створить спеціальну платформу для спрощеного перетину кордону через "лінії солідарності" та рекомендуватиме учасникам ринку ЄС надати додаткові вантажні автомобілі й інші потужності для транспортування.

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