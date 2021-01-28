Документ визначає засадничі принципи, на яких МХП вибудовує взаємини з компаніями-партнерами.

Агроіндустріальний холдинг МХП, лідер українського та європейського ринку курятини, оприлюднив Кодекс бізнес-партнера. Документ визначає засадничі принципи, на яких МХП вибудовує взаємини з компаніями-партнерами.

Кодекс розміщено на офіційному сайті МХП: https://mhp.com.ua/uk/Corporate-Ethics-and-Compliance-ua/kodeks-biznes-partnera-mkhp

«Ми розробили цей Кодекс, щоб пов’язати будь-які аспекти нашої взаємодії з бізнес-партнерами з цінностями МХП: цінністю розвитку прозорого та чесного ведення бізнесу, підтримки України, інноваційності та співпраці. Наш спільний успіх має базуватися на стандартах відкритості та доброчесності, дотриманні обіцянок та визнанні помилок», - зазначає засновник і СЕО МХП Юрій Косюк, цитуючи сам документ.

Він наголошує, що культура доброчесності та порядності продукує ефективніший розвиток бізнесу та є необхідною умовою успіху — компанії, галузі, країни.

«Ми завжди відкриті для співпраці з тими партнерами, чия продукція та діяльність відповідає найвищим стандартам якості і безпеки, та вимогам МХП, які часто є вищими, ніж стандарт. Цей Кодекс виходить за межі галузевих норм та регуляцій. Він повинен слугувати динамічній трансформації бізнесу навколо нас — трансформації на дійсно глобальний бізнес», - акцентує Юрій Косюк.

«МХП на національному та на міжнародному рівні довів, що це можливо: вести бізнес чесно та прозоро. Ми хочемо демонструвати високу якість в усьому: у виробництві, у розбудові сильної команди, у формуванні бізнес-партнерства. Кодекс бізнес-партнера – це про цінності, які повинні поділяти наші партнери, а також про якість бізнес-середовища в Україні», - зазначає Олена Коновалова, комплаєнс-офіцер в МХП.

МХП співпрацює з більш ніж 40 000 бізнесами, з яких близько 17 000 — локальні. Запорука динамічного і успішного міжнародного зростання МХП — це гнучка бізнес-модель, що дозволяє адаптуватися до специфічних національних і регіональних потреб.

«Тісна взаємодія з партнерами, виробниками і постачальниками дозволяє створити довірчі відносини, що крок за кроком змінюють бізнес-середовище навколо», - коментує зазначений Кодекс Дмитро Пташник, Директор департаменту матеріально-технічного забезпечення МХП, - «Ми очікуємо, що бізнес-партнери МХП демонструватимуть прихильність до принципів, викладених в даному Кодексі, виділяючи на це необхідні ресурс, зокрема, щодо знання та дотримання застосовних стандартів; усунення виявлених недоліків; перевищення очікувань МХП щодо якості та стандартів роботи; безперервності процесів (в т.ч. складання карти ризиків та планів реагування); впровадження інформаційних та організаційних систем, що дозволяють відслідковувати належність діяльності субпідрядників; підвищення кваліфікації та якості роботи власних працівників, що залучені до співпраці з МХП».

МХП чекає на співпрацю з тими, хто розділяє ці принципи.

Будь-хто, незалежно від розміру своєї компанії, може стати бізнес-партнером МХП, якщо він відповідає основним принципам вибору:

Має бездоганну ділову репутацію — МХП не працює з шахраями.

Підтримує найвищий рівень клієнтоорієнтованості та гнучкості.

Відповідає заявленим критеріям закупівлі або перевищує їх; пропонує оптимальні терміни постачання, рівень цін і прийнятні умови оплати, що відповідають вимогам МХП; надає вигідні умови гарантійного та сервісного обслуговування; пропонує безкоштовне навчання в разі, якщо предметом закупівлі є обладнання, техніка, програмне забезпечення тощо;

Розвиває власний бізнес для досягнення міжнародних стандартів якості, що впроваджені в МХП;

Веде бізнес етично та готовий засвідчити взаємні гарантії щодо спільної протидії шахрайству та корупції через Декларацію доброчесності;

Поділяє принципи МХП щодо необхідності постійних зусиль стосовно мінімізації впливу на навколишнє середовище та підтримки соціальних ініціатив. Ми робимо світ чистішим та кращим місцем.

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Автор: УНІАН