Молдова заявила про намір ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.
Таку заяву зробив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля під час зустрічі з главою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом, повідомляє NewsMaker.
Боля заявив про "намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які ввели деякі країни ЄС на імпорт зернових і олійних культур з України".
За словами міністра, уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують та субсидувати вартість коштів для захисту рослин та добрив.
Українське зерно і Молдова
Експорт дешевої агродукції з України став причиною масових акцій протесту в ряді країн.
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Заборону підтримали Болгарія, Угорщина та Словаччина.
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