Про намір обмежити імпорт з України заявила Молдова.

Молдова заявила про намір ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля під час зустрічі з главою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом, повідомляє NewsMaker.

Боля заявив про "намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які ввели деякі країни ЄС на імпорт зернових і олійних культур з України".

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За словами міністра, уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують та субсидувати вартість коштів для захисту рослин та добрив.

Українське зерно і Молдова

Експорт дешевої агродукції з України став причиною масових акцій протесту в ряді країн.

15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

Заборону підтримали Болгарія, Угорщина та Словаччина.

18 квітня 2023 року Україна і Польща домовилися про розблокування транзиту зерна. Транзит зерна відновлять в ніч на 22 квітня.

28 квітня 2023 року Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами щодо імпорту української агропродукції.

4 травня 2023 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що у Молдови є унікальний шанс стати частиною транзитного коридору для обходу блокади морських портів України.

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