Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що наразі офіційно не може підтвердити включення порту Миколаєва до "зернового коридору". Під час брифінгу Кім заявив, що наразі робота з цього питання триває.
"Безумовно, прогрес у цьому напрямі є… Однак, попри заяви, які я чую щодо виведення кораблів з миколаївської акваторії, наразі у мене немає офіційних даних, що Миколаїв може доєднатися до зернового коридору… Зараз офіційно я це підтвердити не можу", - зазначив він.
Голова ОВА також додав, що українська влада готова випускати усі заблоковані у порту судна, окрім російських та білоруських, на які накладено арешт.
"Через загрозу росіян з Кінбурнської коси і обстрілами останнього разу, коли ми намагалися дві баржі "Нібулона", то це питання було на зупинці. У нас усе готово, наша позиція - ми готові віддавати іноземні та українські судна, щоб вони вийшли у більш безпечний регіон, однак наразі все залежить від політичних рішень", - пояснив Кім.
Продовження дії зернової угоди - деталі
17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про продовження терміну дії зернової угоди ще на два місяці - до 18 липня. За його словами, до угоди також включили порти Ольвія та Миколаїв.
Як згодом повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, з середини квітня росіяни обмежували роботу "зернової ініціативи", а з травня відмовилися здійснювати реєстрацію нового флоту та проводити інспекції флоту, який прямує до портів України на завантаження.
Кубраков уточнив, що станом на 17 травня майже 70 суден очікують в територіальних водах Туреччини, а 90% із них готові доставляти по світу українську аграрну продукцію.
Він також додав, що з України на потреби світу вже відправлено 30,4 млн тонн агропродукції.