Голова ОВА також додав, що українська влада готова випускати усі заблоковані у порту судна, окрім російських та білоруських, на які накладено арешт.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що наразі офіційно не може підтвердити включення порту Миколаєва до "зернового коридору". Під час брифінгу Кім заявив, що наразі робота з цього питання триває.

"Безумовно, прогрес у цьому напрямі є… Однак, попри заяви, які я чую щодо виведення кораблів з миколаївської акваторії, наразі у мене немає офіційних даних, що Миколаїв може доєднатися до зернового коридору… Зараз офіційно я це підтвердити не можу", - зазначив він.

Голова ОВА також додав, що українська влада готова випускати усі заблоковані у порту судна, окрім російських та білоруських, на які накладено арешт.

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"Через загрозу росіян з Кінбурнської коси і обстрілами останнього разу, коли ми намагалися дві баржі "Нібулона", то це питання було на зупинці. У нас усе готово, наша позиція - ми готові віддавати іноземні та українські судна, щоб вони вийшли у більш безпечний регіон, однак наразі все залежить від політичних рішень", - пояснив Кім.

Продовження дії зернової угоди - деталі

17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про продовження терміну дії зернової угоди ще на два місяці - до 18 липня. За його словами, до угоди також включили порти Ольвія та Миколаїв.

Як згодом повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, з середини квітня росіяни обмежували роботу "зернової ініціативи", а з травня відмовилися здійснювати реєстрацію нового флоту та проводити інспекції флоту, який прямує до портів України на завантаження.

Кубраков уточнив, що станом на 17 травня майже 70 суден очікують в територіальних водах Туреччини, а 90% із них готові доставляти по світу українську аграрну продукцію.

Він також додав, що з України на потреби світу вже відправлено 30,4 млн тонн агропродукції.