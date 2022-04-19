Початок посівної кампанії у Чернігівській області затримується через масове мінування території.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Зараз дуже багато підрозділів ДСНС як місцевих, так і залучених з інших областей, працюють над тим, щоб розібрати завали та над розмінуванням. Область дуже велика, а ворог стояв у багатьох місцях і, відповідно, за собою залишив дуже багато мін. Рятувальна служба займається цим питанням безпеки. На часі у нас посівна, ми дещо затримаємося, тому що дуже багато мінувань", - зазначив він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку і матеріали для посівної.
- Станом на 5 квітня понад 900 сільгоспвиробників отримали кредити в українських банках на загальну суму 1 млрд 785 млн грн.
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