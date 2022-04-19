Ворог залишив після себе багато мін / Ілюстрація REUTERS

Початок посівної кампанії у Чернігівській області затримується через масове мінування території.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Зараз дуже багато підрозділів ДСНС як місцевих, так і залучених з інших областей, працюють над тим, щоб розібрати завали та над розмінуванням. Область дуже велика, а ворог стояв у багатьох місцях і, відповідно, за собою залишив дуже багато мін. Рятувальна служба займається цим питанням безпеки. На часі у нас посівна, ми дещо затримаємося, тому що дуже багато мінувань", - зазначив він.

Війна проти України:

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