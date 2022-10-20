При цьому, за словами аналітиків, купити картоплю високої якості в достатніх обсягах, як і раніше, нелегко.

На сьогодні ціна на картоплю озвучується виробниками в межах 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як зазначили експерти аналітичної платформи EastFruit, в Україні триває збирання картоплі, що розтягнулося через дощову погоду. Тому пропозиція цієї продукції на ринку різко збільшилася, а ціни почали знижуватися.

При цьому, за словами аналітиків, купити картоплю високої якості в достатніх обсягах, як і раніше, нелегко, а ціни на неї озвучуються в максимальних межах цінового діапазону. Виробники, які мають у своєму розпорядженні таку картоплю, вважають за краще закладати її на зберігання, чекаючи цього року на позитивну динаміку цін у зимовий та весняний періоди.

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Водночас на ринку з’явилося дуже багато картоплі низької якості, яка не підлягає зберіганню. Фермери готові продавати її за порівняно низькою ціною, оскільки в іншому випадку їм доведеться зазнавати величезних втрат. На сьогодні картопля невисокої якості можна придбати від 2 грн/кг.

За даними експертів, попри зниження цін, сьогодні картопля в Україні пропонується до продажу фактично за такою самою ціною, що й рік тому. При цьому більшість виробників не погоджуються знижувати ціни й вважають за краще припиняти продаж картоплі, очікуючи зростання цін у даному сегменті вже приблизно через місяць.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, за півроку повномасштабної війни РФ проти Україні вартість борщу зросла на 27%. Зокрема, картопля за цей період у середньому подорожчала на 40%.

Експерт розповів, чи робити запаси на зиму.

Очікується, що в Україні вартість продуктового кошика зросте ще на 7-8% до кінця року.

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