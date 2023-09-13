Протягом останніх двох місяців Росія влаштувала хвилю атак безпілотників на дунайські порти України.

Після того як Росія вийшла із зернової угоди, тобто з липня, окупанти ударами ракет та безпілотниками знищили 280 тис. тонн українського зерна, за інформацією уряду Великої Британії.

Як пише Financial Times, Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10% пшениці, експортувала близько 35 млн тонн зерна через Дунай за останні 12 місяців. А протягом останніх двох місяців Росія влаштувала хвилю атак безпілотників на дунайські порти України, щоб зруйнувати економічну інфраструктуру України та експортні шляхи, створені для прориву морської блокади Чорного моря Москвою.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко, підрахував, що експорт тонни зерна до Єгипту через Дунай коштує близько 116 доларів за тонну порівняно з приблизно 69 доларами до вторгнення Росії минулого року.

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Натомість виконавчий директор "Кернел" Євген Осипов прогнозує, що великі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі з рівня минулого року приблизно до 35 млн тонн.

Аграрний експорт України в умовах війни

В серпні через річкові порти Дунаю було перевезено 64% обсягів експорту української агропродукції.

Україні в серпні попри всі перешкоди вдалось збільшити експорт агропродукції до 4,3 млн тонн, це на 16% більше за липневий показник.

Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук зазначив, що Україні потрібно наростити експорт зерна до 5,5-6 млн тонн в місяць, якщо цього не станеться, то вітчизяний агросектор за рік може втратити не менше 3-4 млрд доларів.

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