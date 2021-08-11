В ботсаду ім. Гришка розпочинає квітування експозиція айстри однорічної.

В Києві у ботанічному саду ім. Гришка розцвіли пухнасті айстри.

Про це йдеться на сторінці Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України у Facebook.

"Розпочинає квітування експозиція айстри однорічної", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, крім фото з сортами айстри можна зробити селфі на фоні різноманіття однорічних квітів

Як повідомляв УНІАН, раніше в парках Дніпра розцвіли так звані Мавританські газони. Особливість таких газонів в тому, що вони не потребують догляду, і взагалі не потребують стрижки. За даними департаменту, рясні сходи витіснили карантинні рослини, і вже зараз перші ароматні квіти приваблюють корисних комах і птахів.

А в місті Перечин Закарпатської області на площі у вісім гектарів розцвіло лавандове поле. Лавандова гора в Перечині приваблює сотні туристів своїми неймовірними видами на навколишні гори, зокрема на Полонину Руна, і пряним ароматом квітів. Крім естетичної краси лаванда ще й має лікарську функцію.

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Автор: Катерина Лиманська