Перший заступник голови фракції "Слуга народу" нагадав, що до цих двох законопроектів внесено понад 3 тисячі поправок.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сподівається, що народні депутати завтра не зволікатимуть із розглядом законопроектів щодо ринку землі та аукціонів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Корнієнко зазначив, що завтра на порядку денному парламенту першими мають розглядатися два законопроекти - проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (№2194), яким передбачається передача земель в громади. А також законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (№2195).

"Ми сподіваємося на добру волю наших колег по парламенту - там 3000 поправок, віримо в те, що знов ці закони будемо проходити, як проходили минулого разу… коли розгляд зайняв півтори години", - зазначив Корнієнко. Він сподівається, що колеги по парламенту не будуть наполягати на всіх поправках.

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Автор: Надя Пришляк